Geez PNutz (PNUTZ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.219933 24u hoog $ 0.254535 Hoogste prijs ooit $ 0.674176 Laagste prijs $ 0.129475 Prijswijziging (1u) +1.19% Prijswijziging (1D) -8.30% Prijswijziging (7D) -10.56%

Geez PNutz (PNUTZ) real-time prijs is $0.233386. De afgelopen 24 uur werd er PNUTZ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.219933 en een hoogtepunt van $ 0.254535, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PNUTZ hoogste prijs aller tijden is $ 0.674176, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.129475 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PNUTZ met +1.19% veranderd in het afgelopen uur, -8.30% in de afgelopen 24 uur en -10.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Geez PNutz (PNUTZ) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 94.76K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 94.76K Circulerende voorraad 406.00K Totale voorraad 405,999.9999999999

De huidige marktkapitalisatie van Geez PNutz is $ 94.76K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PNUTZ is 406.00K, met een totale voorraad van 405999.9999999999. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 94.76K.