De live Geez PNutz prijs vandaag is 0.233386 USD. Volg realtime PNUTZ naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PNUTZ prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PNUTZ

PNUTZ Prijsinformatie

Wat is PNUTZ

PNUTZ whitepaper

PNUTZ officiële website

PNUTZ tokenomie

PNUTZ Prijsvoorspelling

Geez PNutz Prijs (PNUTZ)

1 PNUTZ naar USD live prijs:

$0.233386
$0.233386
-8.30%1D
USD
Geez PNutz (PNUTZ) live prijsgrafiek
Geez PNutz (PNUTZ) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.219933
$ 0.219933
24u laag
$ 0.254535
$ 0.254535
24u hoog

$ 0.219933
$ 0.219933

$ 0.254535
$ 0.254535

$ 0.674176
$ 0.674176

$ 0.129475
$ 0.129475

+1.19%

-8.30%

-10.56%

-10.56%

Geez PNutz (PNUTZ) real-time prijs is $0.233386. De afgelopen 24 uur werd er PNUTZ verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.219933 en een hoogtepunt van $ 0.254535, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PNUTZ hoogste prijs aller tijden is $ 0.674176, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.129475 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PNUTZ met +1.19% veranderd in het afgelopen uur, -8.30% in de afgelopen 24 uur en -10.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Geez PNutz (PNUTZ) Marktinformatie

$ 94.76K
$ 94.76K

--
----

$ 94.76K
$ 94.76K

406.00K
406.00K

405,999.9999999999
405,999.9999999999

De huidige marktkapitalisatie van Geez PNutz is $ 94.76K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PNUTZ is 406.00K, met een totale voorraad van 405999.9999999999. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 94.76K.

Geez PNutz (PNUTZ) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Geez PNutz naar USD $ -0.0211491649937065.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Geez PNutz naar USD $ -0.0855426205.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Geez PNutz naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Geez PNutz naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0211491649937065-8.30%
30 dagen$ -0.0855426205-36.65%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Geez PNutz (PNUTZ)?

Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Geez PNutz (PNUTZ) hulpbron

Geez PNutz Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Geez PNutz (PNUTZ) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Geez PNutz (PNUTZ) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Geez PNutz te bekijken.

Bekijk nu de Geez PNutz prijsvoorspelling !

PNUTZ naar lokale valuta's

Geez PNutz (PNUTZ) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Geez PNutz (PNUTZ) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PNUTZ token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Geez PNutz (PNUTZ)

Hoeveel is Geez PNutz (PNUTZ) vandaag waard?
De live PNUTZ prijs in USD is 0.233386 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PNUTZ naar USD prijs?
De huidige prijs van PNUTZ naar USD is $ 0.233386. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Geez PNutz?
De marktkapitalisatie van PNUTZ is $ 94.76K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PNUTZ?
De circulerende voorraad van PNUTZ is 406.00K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PNUTZ?
PNUTZ bereikte een ATH-prijs van 0.674176 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PNUTZ?
PNUTZ zag een ATL-prijs van 0.129475 USD.
Wat is het handelsvolume van PNUTZ?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PNUTZ is -- USD.
Zal PNUTZ dit jaar hoger gaan?
PNUTZ kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PNUTZ prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$103,263.11

$3,353.40

$159.08

$1.0001

$1.0097

$103,263.11

$3,353.40

$159.08

$2.2649

$0.16627

$0.00000

$0.00000

$0.03705

$0.01142

$0.00684

$0.2004

$0.0000000049490

$0.2133

$0.04531

$0.000008925

