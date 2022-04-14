Gecky (GECKY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gecky (GECKY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gecky (GECKY) Informatie Gecky is a community-led Meme coin originating from an anthropomorphic Gecko character based on the comic book «The Night Riders» by acclaimed artist and illustrator Matt Furie, published in 2012. Gecky makes another appearance in Furie's book «Mindviscosity» later that same year. Over the time, Gecky has evolved into his own unique character and is now developing an Evergreen Meme platform and also supporting Drivers Development program with own "Gecky" Formula 4 cars doing laps across major racing circuits. Officiële website: https://www.gecky.meme/

Gecky (GECKY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gecky (GECKY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 32.09K $ 32.09K $ 32.09K Totale voorraad: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Circulerende voorraad: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 32.09K $ 32.09K $ 32.09K Hoogste ooit: $ 0.01823489 $ 0.01823489 $ 0.01823489 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00046165 $ 0.00046165 $ 0.00046165 Meer informatie over Gecky (GECKY) prijs

Gecky (GECKY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gecky (GECKY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GECKY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GECKY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GECKY begrijpt, kun je de live prijs van GECKY token verkennen!

