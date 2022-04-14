GDOG (GDOG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GDOG (GDOG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GDOG (GDOG) Informatie 🚀🌍 $GDOG - The Ultimate Memecoin on Solana! 🌍🚀 Join the $GDOG pack and be part of an explosive community-driven memecoin designed for fun, rewards, and all things DOGGO! 🐶✨ With a unique focus on community engagement and regional growth, $GDOG isn't just another coin – it's a movement! From epic memes to thrilling rewards and top-tier marketing, $GDOG combines community spirit with the power of crypto like never before. Ready to join the strongest pack in the crypto world? Buckle up and let's go global! 💥🚀 #JoinThePack #GDOG Officiële website: https://gdog.meme/

GDOG (GDOG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GDOG (GDOG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 168.40K $ 168.40K $ 168.40K Totale voorraad: $ 82.89B $ 82.89B $ 82.89B Circulerende voorraad: $ 82.89B $ 82.89B $ 82.89B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 168.40K $ 168.40K $ 168.40K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over GDOG (GDOG) prijs

GDOG (GDOG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GDOG (GDOG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GDOG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GDOG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GDOG begrijpt, kun je de live prijs van GDOG token verkennen!

Prijsvoorspelling van GDOG Wil je weten waar je GDOG naartoe gaat? Onze GDOG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GDOG token!

