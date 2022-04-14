GCoin (GC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GCoin (GC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GCoin (GC) Informatie Our mission is to democratize real estate investment by providing accessible education and innovative tools. Through our learn-to-earn platform and tokenization hub, we're bridging the gap between traditional real estate and the future of decentralized finance. GCoin is the fuel to our ecosystem that powers our platform and gives us the ability and the community to spread this information that has been locked away by the wealthy. Officiële website: https://www.gilmore-estate.com Whitepaper: https://www.flipsnack.com/F5C7D866AED/gilmore-estates-look-ahead/full-view.html

GCoin (GC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GCoin (GC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Hoogste ooit: $ 0.064704 $ 0.064704 $ 0.064704 Laagste ooit: $ 0.00299223 $ 0.00299223 $ 0.00299223 Huidige prijs: $ 0.01131903 $ 0.01131903 $ 0.01131903 Meer informatie over GCoin (GC) prijs

GCoin (GC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GCoin (GC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GC begrijpt, kun je de live prijs van GC token verkennen!

Prijsvoorspelling van GC Wil je weten waar je GC naartoe gaat? Onze GC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GC token!

