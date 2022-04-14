Gavun Wud (WUD) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gavun Wud (WUD), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gavun Wud (WUD) Informatie WUD is the community-driven Polkadot memecoin uniting Web3 enthusiasts through memes, games, and NFTs inspired by Dr. Gavin Wood. WUD is a meme coin inspired by Gavin Wood, co-founder of Ethereum and Polkadot. Its mission is to unite WEB3 enthusiasts while onboarding new users into the Polkadot ecosystem through engaging meme art, NFTs, and gaming experiences. Utility: In Flappy Wud, the more $WUD you own, the more in-game perks you unlock. These perks include enhanced gameplay features, access to exclusive events, and increased rewards. Players who hold larger amounts of $WUD can benefit from boosts such as higher multipliers during the Flappening events, extra chances to earn rare NFTs, and special abilities within the game. These incentives encourage players to engage with the game while driving demand for $WUD in the Polkadot ecosystem. Officiële website: https://gavunwud.xyz Koop nu WUD!

Gavun Wud (WUD) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gavun Wud (WUD), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Totale voorraad: $ 999.95B $ 999.95B $ 999.95B Circulerende voorraad: $ 999.95B $ 999.95B $ 999.95B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Gavun Wud (WUD) prijs

Gavun Wud (WUD) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gavun Wud (WUD) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WUD tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WUD tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WUD begrijpt, kun je de live prijs van WUD token verkennen!

Prijsvoorspelling van WUD Wil je weten waar je WUD naartoe gaat? Onze WUD prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van WUD token!

