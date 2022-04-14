Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Informatie The Gauntlet USDC Prime vault aims to optimize for risk-adjusted yield across large market cap and high liquidity collateral markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. The Gauntlet USDC Prime vault aims to optimize for risk-adjusted yield across large market cap and high liquidity collateral markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Officiële website: https://app.morpho.org/vault

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.72K $ 14.72K $ 14.72K Totale voorraad: $ 121.02M $ 121.02M $ 121.02M Circulerende voorraad: $ 13.69K $ 13.69K $ 13.69K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 42.20M $ 42.20M $ 42.20M Hoogste ooit: $ 9.5 $ 9.5 $ 9.5 Laagste ooit: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 Huidige prijs: $ 1.091 $ 1.091 $ 1.091 Meer informatie over Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) prijs

Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gauntlet USDC Prime Morpho Vault (GTUSDC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GTUSDC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GTUSDC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GTUSDC begrijpt, kun je de live prijs van GTUSDC token verkennen!

