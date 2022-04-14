GATSBY (GATSBY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GATSBY (GATSBY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GATSBY (GATSBY) Informatie Gatsby offers an advanced on-chain research and analysis suite, using AI to provide real-time insights and in-depth market data. Traders can leverage smart analytics, backtesting tools, and automated strategies to quickly identify trends, track big players, and evaluate projects. With features like whale monitoring, trending token lists, and customizable alerts, Gatsby streamlines on-chain research, enabling confident, data-driven decisions. This suite is designed for users to extract alpha effortlessly by turning raw blockchain data into actionable insights. Officiële website: https://gatsby.fi/ Whitepaper: https://gatsby.fi/whitepaper.pdf

GATSBY (GATSBY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GATSBY (GATSBY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.40K Totale voorraad: $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 57.60M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 52.77K Hoogste ooit: $ 1.006 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00052891

GATSBY (GATSBY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GATSBY (GATSBY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GATSBY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GATSBY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GATSBY begrijpt, kun je de live prijs van GATSBY token verkennen!

