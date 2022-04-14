GATOR GROUP (GATOR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GATOR GROUP (GATOR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GATOR GROUP (GATOR) Informatie $GATOR is a meme-coin based project committed to building a strong, exciting, and trusting community while working towards broader utility and innovation on the Cardano blockchain. We have been working on app development prior to the launch, and based on the success of this project, will be able to proceed with finalizing the requirements necessary to launching them on the chain. Cardano is an overlooked blockchain, where it needs more developers building on it - and the community has blessed us with a chance to do so. Officiële website: https://www.g8r.fun

GATOR GROUP (GATOR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GATOR GROUP (GATOR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.60K $ 13.60K $ 13.60K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.60K $ 13.60K $ 13.60K Hoogste ooit: $ 0.00205127 $ 0.00205127 $ 0.00205127 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over GATOR GROUP (GATOR) prijs

GATOR GROUP (GATOR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GATOR GROUP (GATOR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GATOR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GATOR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GATOR begrijpt, kun je de live prijs van GATOR token verkennen!

Prijsvoorspelling van GATOR Wil je weten waar je GATOR naartoe gaat? Onze GATOR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GATOR token!

