Gary Gonesler (GONESLER) Informatie Gary Gonesler is here to shake up the meme coin world. Unlike the countless Inu clones flooding the market, $GONESLER brings a fresh take, paying homage to the anticipated departure of Gary Gensler. Launched as a true community-driven project, $GONESLER came into existence stealthily, with no presale, zero taxes, and liquidity burned to protect the community. COMMUNITY TAKE OVER! The original developer burned their tokens, transferring full control to the community, now led by GonslerCTO. With the contract renounced and no formal roadmap, $GONESLER is powered purely by meme energy and community support. This coin is for the people, by the people—forever. Let $GONESLER lead the way in making meme coins great again. Officiële website: https://www.garygonesler.com/

Gary Gonesler (GONESLER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gary Gonesler (GONESLER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 33.69K $ 33.69K $ 33.69K Totale voorraad: $ 964.34M $ 964.34M $ 964.34M Circulerende voorraad: $ 964.34M $ 964.34M $ 964.34M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 33.69K $ 33.69K $ 33.69K Hoogste ooit: $ 0.00471258 $ 0.00471258 $ 0.00471258 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Gary Gonesler (GONESLER) prijs

Gary Gonesler (GONESLER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gary Gonesler (GONESLER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GONESLER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GONESLER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GONESLER begrijpt, kun je de live prijs van GONESLER token verkennen!

Prijsvoorspelling van GONESLER Wil je weten waar je GONESLER naartoe gaat? Onze GONESLER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GONESLER token!

