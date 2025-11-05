GarudaX (GRDX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00347402 $ 0.00347402 $ 0.00347402 24u laag $ 0.00384468 $ 0.00384468 $ 0.00384468 24u hoog 24u laag $ 0.00347402$ 0.00347402 $ 0.00347402 24u hoog $ 0.00384468$ 0.00384468 $ 0.00384468 Hoogste prijs ooit $ 0.00593594$ 0.00593594 $ 0.00593594 Laagste prijs $ 0.00183371$ 0.00183371 $ 0.00183371 Prijswijziging (1u) -0.48% Prijswijziging (1D) -5.07% Prijswijziging (7D) -17.78% Prijswijziging (7D) -17.78%

GarudaX (GRDX) real-time prijs is $0.0036464. De afgelopen 24 uur werd er GRDX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00347402 en een hoogtepunt van $ 0.00384468, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GRDX hoogste prijs aller tijden is $ 0.00593594, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00183371 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GRDX met -0.48% veranderd in het afgelopen uur, -5.07% in de afgelopen 24 uur en -17.78% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GarudaX (GRDX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 156.89K$ 156.89K $ 156.89K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 347.39K$ 347.39K $ 347.39K Circulerende voorraad 43.05M 43.05M 43.05M Totale voorraad 95,329,657.0 95,329,657.0 95,329,657.0

De huidige marktkapitalisatie van GarudaX is $ 156.89K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GRDX is 43.05M, met een totale voorraad van 95329657.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 347.39K.