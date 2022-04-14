Garlicoin (GRLC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Garlicoin (GRLC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Garlicoin (GRLC) Informatie Garlicoin is a new, freshly baked cryptocurrency, born from the shitposts of Reddit. Garlicoin formed on a few simple fundamentals - cheap and fast transactions, low barrier to entry and total focus on the community. These fundamentals have been put into practice, resulting in Garlicoin being a triumphant success: 40 second block times allow for blazingly fast confirmations, our ASIC resistant proof-of-work algorithm means anyone with a GPU can contribute to mining, and many important decisions have been made by the rapidly growing Garlicoin community. Officiële website: https://garlicoin.io/

Garlicoin (GRLC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Garlicoin (GRLC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 657.94K $ 657.94K $ 657.94K Totale voorraad: $ 69.00M $ 69.00M $ 69.00M Circulerende voorraad: $ 68.80M $ 68.80M $ 68.80M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 659.83K $ 659.83K $ 659.83K Hoogste ooit: $ 0.583403 $ 0.583403 $ 0.583403 Laagste ooit: $ 0.00000718 $ 0.00000718 $ 0.00000718 Huidige prijs: $ 0.00957553 $ 0.00957553 $ 0.00957553 Meer informatie over Garlicoin (GRLC) prijs

Garlicoin (GRLC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Garlicoin (GRLC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GRLC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GRLC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GRLC begrijpt, kun je de live prijs van GRLC token verkennen!

