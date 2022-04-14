GAMI WORLD (GAMI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GAMI WORLD (GAMI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GAMI WORLD (GAMI) Informatie
GAMI WORLD is the crypto platform which offers to interact with multiple modules with the same token, includes several DeFi products, aims to fulfill multiple needs on a single platform and has 6 modules in it. It keeps expanding its ecosystem with "one token, multiple utilities" motto.
Officiële website: https://gamiworld.io/en
Whitepaper: https://gami-world.gitbook.io/gami-world-venture-builder-whitepaper/

GAMI WORLD (GAMI) Tokenomieen prijsanalyse
Marktkapitalisatie: $ 442.00K
Totale voorraad: $ 131.83M
Circulerende voorraad: $ 43.19M
FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.35M
Hoogste ooit: $ 5.58
Laagste ooit: $ 0.00864062
Huidige prijs: $ 0.01023283

GAMI WORLD (GAMI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van GAMI WORLD (GAMI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad: Het maximum aantal GAMI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GAMI tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

