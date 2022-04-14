GameZone (GZONE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GameZone (GZONE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GameZone (GZONE) Informatie Besides being the paragon blockchain gaming platform, #GAMEZONE offers it's community countless opportunities with a plethora of rewards: early access to groundbreaking new game releases, gaming tokens and NFTs, play-to-earn opportunities, scholarships, advantageous tutorials, and SO MUCH MORE! Officiële website: https://gamezone.io/

GameZone (GZONE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GameZone (GZONE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Totale voorraad: $ 419.71M $ 419.71M $ 419.71M Circulerende voorraad: $ 419.71M $ 419.71M $ 419.71M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Hoogste ooit: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Laagste ooit: $ 0.00214842 $ 0.00214842 $ 0.00214842 Huidige prijs: $ 0.00290489 $ 0.00290489 $ 0.00290489 Meer informatie over GameZone (GZONE) prijs

GameZone (GZONE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GameZone (GZONE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GZONE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GZONE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GZONE begrijpt, kun je de live prijs van GZONE token verkennen!

Prijsvoorspelling van GZONE Wil je weten waar je GZONE naartoe gaat? Onze GZONE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GZONE token!

