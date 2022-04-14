GAMER (GMR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GAMER (GMR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GAMER (GMR) Informatie We aim to bring the gaming community, content creators and game developers together with GMR. Content Creators, Game Developers & Gaming Platforms will be able to create, showcase and sell personal NFT's on our platform. Our gamer vault will be a place for everyone. You will be able to create your own profile, follow your favourite game categories. follow your favourite content creators and channels, support streamers & creators directly using GMR, enter competitions and tournaments. leaderboards with profiles, GMR lottery, live stream integrations and much much more. Officiële website: https://gmr.center

GAMER (GMR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GAMER (GMR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 469.57K $ 469.57K $ 469.57K Totale voorraad: $ 329.64M $ 329.64M $ 329.64M Circulerende voorraad: $ 329.64M $ 329.64M $ 329.64M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 469.57K $ 469.57K $ 469.57K Hoogste ooit: $ 0.213187 $ 0.213187 $ 0.213187 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00142451 $ 0.00142451 $ 0.00142451 Meer informatie over GAMER (GMR) prijs

GAMER (GMR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GAMER (GMR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GMR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GMR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GMR begrijpt, kun je de live prijs van GMR token verkennen!

