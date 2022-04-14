Gameflip (FLP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gameflip (FLP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gameflip (FLP) Informatie The new decentralized ecosystem is founded by Gameflip, a venture-backed technology company which operates a robust digital goods marketplace with millions of users. Gameflip is a corporation based in Silicon Valley, California, USA. The company is managed by gaming industry experts with decades of combined experience, and funded by top tier venture capital investors. Established in 2014, Gameflip has already been at the forefront addressing the largely unmet demand for liquidity for digital goods. Officiële website: https://fliptoken.gameflip.com/ Whitepaper: https://tokensale.gameflip.com/static/Gameflip_whitepaper.pdf

Gameflip (FLP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gameflip (FLP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 449.79K $ 449.79K $ 449.79K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 56.40M $ 56.40M $ 56.40M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 797.50K $ 797.50K $ 797.50K Hoogste ooit: $ 0.268295 $ 0.268295 $ 0.268295 Laagste ooit: $ 0.00103957 $ 0.00103957 $ 0.00103957 Huidige prijs: $ 0.00797495 $ 0.00797495 $ 0.00797495 Meer informatie over Gameflip (FLP) prijs

Gameflip (FLP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gameflip (FLP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FLP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FLP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FLP begrijpt, kun je de live prijs van FLP token verkennen!

Prijsvoorspelling van FLP Wil je weten waar je FLP naartoe gaat? Onze FLP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FLP token!

