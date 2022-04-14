GameBoy (GBOY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GameBoy (GBOY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GameBoy (GBOY) Informatie The project is to bring to life 3 decades of gaming culture into a proof of Nostalgia. NFT's will be dropping at the end of the month + mint, previews available on X and Telegram.. PvP (Player vs Player) Gaming is being developed by a developer to allow players to connect their wallets via a smart contract holding funds and winners of the game takes winnings, with a small fee to create revenue and drive the project forwards, creating real utility. Officiële website: https://www.gboysolana.com/

GameBoy (GBOY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GameBoy (GBOY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.82K $ 14.82K $ 14.82K Totale voorraad: $ 996.00M $ 996.00M $ 996.00M Circulerende voorraad: $ 996.00M $ 996.00M $ 996.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.82K $ 14.82K $ 14.82K Hoogste ooit: $ 0.00183012 $ 0.00183012 $ 0.00183012 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over GameBoy (GBOY) prijs

GameBoy (GBOY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GameBoy (GBOY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GBOY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GBOY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GBOY begrijpt, kun je de live prijs van GBOY token verkennen!

Prijsvoorspelling van GBOY Wil je weten waar je GBOY naartoe gaat? Onze GBOY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

