Game7 (G7) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.02317852$ 0.02317852 $ 0.02317852 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.57% Prijswijziging (1D) -11.58% Prijswijziging (7D) -38.28% Prijswijziging (7D) -38.28%

Game7 (G7) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er G7 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De G7 hoogste prijs aller tijden is $ 0.02317852, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is G7 met -0.57% veranderd in het afgelopen uur, -11.58% in de afgelopen 24 uur en -38.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Game7 (G7) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 542.32K$ 542.32K $ 542.32K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M Circulerende voorraad 2.26B 2.26B 2.26B Totale voorraad 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Game7 is $ 542.32K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van G7 is 2.26B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.40M.