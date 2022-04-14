Game Meteor Coin (GMTO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Game Meteor Coin (GMTO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Game Meteor Coin (GMTO) Informatie Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player. Officiële website: https://meteornrun.io/ Whitepaper: https://meteorn-run-organization.gitbook.io/whitepaper-meteorn-run Koop nu GMTO!

Game Meteor Coin (GMTO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Game Meteor Coin (GMTO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Totale voorraad: $ 98.92B $ 98.92B $ 98.92B Circulerende voorraad: $ 8.97B $ 8.97B $ 8.97B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.21M $ 30.21M $ 30.21M Hoogste ooit: $ 0.00112412 $ 0.00112412 $ 0.00112412 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00030539 $ 0.00030539 $ 0.00030539 Meer informatie over Game Meteor Coin (GMTO) prijs

Game Meteor Coin (GMTO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Game Meteor Coin (GMTO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GMTO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GMTO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GMTO begrijpt, kun je de live prijs van GMTO token verkennen!

Prijsvoorspelling van GMTO Wil je weten waar je GMTO naartoe gaat? Onze GMTO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GMTO token!

