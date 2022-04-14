Game Meteor Coin (GMTO) Tokenomie

Game Meteor Coin (GMTO) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Game Meteor Coin (GMTO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

Game Meteor Coin (GMTO) Informatie

Meteorn Run invites users to acquire tokens through all aspects of gameplay. Meteorn Run also allows users to equip, grow, and trade in-game shoes, also known as non-fungible tokens (NFT). These virtual shoes have their own class, specific characteristics, and a set of attributes. Shoes are collectible and can be sold in an in-game marketplace called the Meteorn Run Portal. Meteorn Run is one of the Play-to-Earn (P2E) concept GameFi, where gamers earn crypto and NFT through game activities. As part of the online game, users play a running game in a variety of modes, with the main difference being that gamers can change their characters, shoes, and items as assets. Thus, Meteorn Run is an open digital universe where the economy is controlled by the player.

Officiële website:
https://meteornrun.io/
Whitepaper:
https://meteorn-run-organization.gitbook.io/whitepaper-meteorn-run

Game Meteor Coin (GMTO) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Game Meteor Coin (GMTO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M
Totale voorraad:
$ 98.92B
$ 98.92B$ 98.92B
Circulerende voorraad:
$ 8.97B
$ 8.97B$ 8.97B
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 30.21M
$ 30.21M$ 30.21M
Hoogste ooit:
$ 0.00112412
$ 0.00112412$ 0.00112412
Laagste ooit:
$ 0
$ 0$ 0
Huidige prijs:
$ 0.00030539
$ 0.00030539$ 0.00030539

Game Meteor Coin (GMTO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Game Meteor Coin (GMTO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal GMTO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel GMTO tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van GMTO begrijpt, kun je de live prijs van GMTO token verkennen!

Prijsvoorspelling van GMTO

Wil je weten waar je GMTO naartoe gaat? Onze GMTO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen?

MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.

Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten
Snelste tokennoteringen onder CEX's
#1 liquiditeit in de hele sector
De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice
100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen
Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT
mc_how_why_title
Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.