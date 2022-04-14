Game Bee (GBB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Game Bee (GBB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Game Bee (GBB) Informatie $GBB ( GameBeeBSC ) isn't just another memecoin. It's a movement, a manifestation of eSports energy reimagined through the lens of meme culture. Its purpose is to deconstruct the spirit of competitive gaming and invite more people to join the game, freeing themselves from the constraints of reality. It's not just playful or silly—it's a spiritual revolution. Ca:0xe6cf62bf8bc5bdb05be4dd9c57f8899df3741226 Officiële website: https://gbb.fun/ Koop nu GBB!

Game Bee (GBB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Game Bee (GBB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.96K $ 14.96K $ 14.96K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.96K $ 14.96K $ 14.96K Hoogste ooit: $ 0.01479955 $ 0.01479955 $ 0.01479955 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Game Bee (GBB) prijs

Game Bee (GBB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Game Bee (GBB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GBB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GBB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GBB begrijpt, kun je de live prijs van GBB token verkennen!

Prijsvoorspelling van GBB Wil je weten waar je GBB naartoe gaat? Onze GBB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GBB token!

