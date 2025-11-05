BeursDEX+
De live Gama Token prijs vandaag is 0.764393 USD. Volg realtime GAMA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GAMA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 GAMA naar USD live prijs:

$0.764393
0.00%1D
mexc
USD
Gama Token (GAMA) live prijsgrafiek
Gama Token (GAMA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.764393
24u laag
$ 0.764393
24u hoog

$ 0.764393
$ 0.764393
$ 0.873173
$ 0.585643
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Gama Token (GAMA) real-time prijs is $0.764393. De afgelopen 24 uur werd er GAMA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.764393 en een hoogtepunt van $ 0.764393, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GAMA hoogste prijs aller tijden is $ 0.873173, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.585643 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GAMA met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, 0.00% in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Gama Token (GAMA) Marktinformatie

$ 76.46M
--
$ 76.46M
100.03M
100,027,931.0
De huidige marktkapitalisatie van Gama Token is $ 76.46M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GAMA is 100.03M, met een totale voorraad van 100027931.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 76.46M.

Gama Token (GAMA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Gama Token naar USD $ 0.0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Gama Token naar USD $ 0.0000000000.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Gama Token naar USD $ +0.0138446860.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Gama Token naar USD $ -0.0825992321063693.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0.00.00%
30 dagen$ 0.00000000000.00%
60 dagen$ +0.0138446860+1.81%
90 dagen$ -0.0825992321063693-9.75%

Wat is Gama Token (GAMA)?

GAMA is the utility token of the GAMA Web3 gaming platform. Players earn GAMA tokens as rewards for winning games, while losing results in token burns, creating a deflationary supply. The total supply is capped to ensure scarcity, with allocations for community rewards, platform growth, and liquidity. GAMA powers a vibrant gaming economy, making it valuable for both gamers and crypto enthusiasts.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Gama Token (GAMA) hulpbron

Officiële website

Gama Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Gama Token (GAMA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Gama Token (GAMA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Gama Token te bekijken.

Bekijk nu de Gama Token prijsvoorspelling !

GAMA naar lokale valuta's

Gama Token (GAMA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Gama Token (GAMA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GAMA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Gama Token (GAMA)

Hoeveel is Gama Token (GAMA) vandaag waard?
De live GAMA prijs in USD is 0.764393 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GAMA naar USD prijs?
De huidige prijs van GAMA naar USD is $ 0.764393. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Gama Token?
De marktkapitalisatie van GAMA is $ 76.46M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GAMA?
De circulerende voorraad van GAMA is 100.03M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GAMA?
GAMA bereikte een ATH-prijs van 0.873173 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GAMA?
GAMA zag een ATL-prijs van 0.585643 USD.
Wat is het handelsvolume van GAMA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GAMA is -- USD.
Zal GAMA dit jaar hoger gaan?
GAMA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GAMA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Gama Token (GAMA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

