Gama Token (GAMA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.764393 $ 0.764393 $ 0.764393 24u laag $ 0.764393 $ 0.764393 $ 0.764393 24u hoog 24u laag $ 0.764393$ 0.764393 $ 0.764393 24u hoog $ 0.764393$ 0.764393 $ 0.764393 Hoogste prijs ooit $ 0.873173$ 0.873173 $ 0.873173 Laagste prijs $ 0.585643$ 0.585643 $ 0.585643 Prijswijziging (1u) 0.00% Prijswijziging (1D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

Gama Token (GAMA) real-time prijs is $0.764393. De afgelopen 24 uur werd er GAMA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.764393 en een hoogtepunt van $ 0.764393, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GAMA hoogste prijs aller tijden is $ 0.873173, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.585643 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GAMA met 0.00% veranderd in het afgelopen uur, 0.00% in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Gama Token (GAMA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Circulerende voorraad 100.03M 100.03M 100.03M Totale voorraad 100,027,931.0 100,027,931.0 100,027,931.0

De huidige marktkapitalisatie van Gama Token is $ 76.46M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GAMA is 100.03M, met een totale voorraad van 100027931.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 76.46M.