Gallo the Hen (GALLO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00000849 24u hoog $ 0.00000934 Hoogste prijs ooit $ 0.00157496 Laagste prijs $ 0.00000849 Prijswijziging (1u) +0.05% Prijswijziging (1D) +3.51% Prijswijziging (7D) -20.11%

Gallo the Hen (GALLO) real-time prijs is $0.00000929. De afgelopen 24 uur werd er GALLO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000849 en een hoogtepunt van $ 0.00000934, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GALLO hoogste prijs aller tijden is $ 0.00157496, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000849 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GALLO met +0.05% veranderd in het afgelopen uur, +3.51% in de afgelopen 24 uur en -20.11% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Gallo the Hen (GALLO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 9.31K Volume (24u) ---- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 9.31K Circulerende voorraad 999.76M Totale voorraad 999,755,593.821844

De huidige marktkapitalisatie van Gallo the Hen is $ 9.31K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GALLO is 999.76M, met een totale voorraad van 999755593.821844. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 9.31K.