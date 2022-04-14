Galeon (GALEON) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Galeon (GALEON), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Galeon (GALEON) Informatie Galeon is a revolutionary AI-powered healthcare community that empowers patients, researchers and healthcare professionals to collaborate and drive innovation in medicine by building the largest high-quality medical database with hospitals. Galeon builds the next generation of Electronic Health Records (EHR) to secure and hyper-structure hospitals' data. Thanks to its proprietary technology Blockchain Swarm Learning, Galeon allows decentralized AI training to protect patients' privacy and preserve hospitals' quality of care by sharing the value-added. It lays the ground for qualitative medical research and supports caregivers and doctor's expertise. In other words, Galeon gives hospitals' data its value back. Galeon is also accelerating the discovery of life-saving treatments and making healthcare more accessible and affordable for everyone through its DAO. It paves the way for a more collaborative medicine, driven by an open and broad community: Galeon's Pioneers. Officiële website: https://blockchain.galeon.care Whitepaper: https://whitepaper.galeon.care

Galeon (GALEON) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Galeon (GALEON), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.57M $ 21.57M $ 21.57M Totale voorraad: $ 2.58B $ 2.58B $ 2.58B Circulerende voorraad: $ 745.00M $ 745.00M $ 745.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 74.70M $ 74.70M $ 74.70M Hoogste ooit: $ 0.04139904 $ 0.04139904 $ 0.04139904 Laagste ooit: $ 0.00713505 $ 0.00713505 $ 0.00713505 Huidige prijs: $ 0.02927542 $ 0.02927542 $ 0.02927542 Meer informatie over Galeon (GALEON) prijs

Galeon (GALEON) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Galeon (GALEON) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GALEON tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GALEON tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GALEON begrijpt, kun je de live prijs van GALEON token verkennen!

