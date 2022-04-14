Galaxia (GXA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Galaxia (GXA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Galaxia (GXA) Informatie GALAXIA(GXA) aims to GALAXIA builds a virtuous cycle ecosystem to provide a sustainable web 3.0 blockchain platform environment by providing services at low cost and implementing fast and transparent processes. GALAXIA provides users with integrated platform operation, online/offline expansion of the real economy, and transparent processing through blockchain technology for a virtuous cycle ecosystem. In addition, through financial services to be added in the future, GALAXIA will provide scalability and high interoperability to provide user convenience. Officiële website: http://www.galaxiacoin.io/ Whitepaper: https://galaxiacoin.io/assets/doc/galaxia-whitepager-eng.pdf

Galaxia (GXA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Galaxia (GXA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.32M $ 6.32M $ 6.32M Totale voorraad: $ 7.62B $ 7.62B $ 7.62B Circulerende voorraad: $ 3.07B $ 3.07B $ 3.07B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.68M $ 15.68M $ 15.68M Hoogste ooit: $ 0.02331638 $ 0.02331638 $ 0.02331638 Laagste ooit: $ 0.00106629 $ 0.00106629 $ 0.00106629 Huidige prijs: $ 0.00205799 $ 0.00205799 $ 0.00205799 Meer informatie over Galaxia (GXA) prijs

Galaxia (GXA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Galaxia (GXA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GXA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GXA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GXA begrijpt, kun je de live prijs van GXA token verkennen!

Prijsvoorspelling van GXA Wil je weten waar je GXA naartoe gaat? Onze GXA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GXA token!

