Galactic Bonk (G-BONK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00061356 Laagste prijs $ 0.00004592 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -13.42%

Galactic Bonk (G-BONK) real-time prijs is $0.00005193. De afgelopen 24 uur werd er G-BONK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De G-BONK hoogste prijs aller tijden is $ 0.00061356, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00004592 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is G-BONK met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -13.42% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Galactic Bonk (G-BONK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 44.96K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 44.96K Circulerende voorraad 865.91M Totale voorraad 865,912,128.872118

De huidige marktkapitalisatie van Galactic Bonk is $ 44.96K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van G-BONK is 865.91M, met een totale voorraad van 865912128.872118. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 44.96K.