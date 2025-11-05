BeursDEX+
De live Galactic Bonk prijs vandaag is 0.00005193 USD. Volg realtime G-BONK naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de G-BONK prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Galactic Bonk (G-BONK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00061356
$ 0.00061356$ 0.00061356

$ 0.00004592
$ 0.00004592$ 0.00004592

--

--

-13.42%

-13.42%

Galactic Bonk (G-BONK) real-time prijs is $0.00005193. De afgelopen 24 uur werd er G-BONK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De G-BONK hoogste prijs aller tijden is $ 0.00061356, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00004592 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is G-BONK met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -13.42% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Galactic Bonk (G-BONK) Marktinformatie

$ 44.96K
$ 44.96K$ 44.96K

--
----

$ 44.96K
$ 44.96K$ 44.96K

865.91M
865.91M 865.91M

865,912,128.872118
865,912,128.872118 865,912,128.872118

De huidige marktkapitalisatie van Galactic Bonk is $ 44.96K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van G-BONK is 865.91M, met een totale voorraad van 865912128.872118. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 44.96K.

Galactic Bonk (G-BONK) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Galactic Bonk naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Galactic Bonk naar USD $ -0.0000114201.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Galactic Bonk naar USD $ -0.0000283043.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Galactic Bonk naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0000114201-21.99%
60 dagen$ -0.0000283043-54.50%
90 dagen$ 0--

Wat is Galactic Bonk (G-BONK)?

G‑Bonk is a memecoin built on the Solana blockchain that aims to combine fun community engagement with serious utility. Memecoins have captured the imagination of the cryptosphere, but many lack long‑term plans. G‑Bonk differentiates itself by coupling a lively mascot and viral appeal with a clear roadmap and real‑world applications.

Our freshly redesigned website reflects this philosophy: a seamless journey through a unified starry backdrop that highlights how easy it is to join the adventure. New holders can now acquire $GBONK directly via multiple trusted portals – Dexscreener, DexTools and the GMGN swap aggregator – using popular wallets such as Phantom or Binance Wallet. This variety ensures a smooth onboarding experience regardless of your preferred trading interface.

Vision & Mission

Our vision is to create a vibrant ecosystem where holders are rewarded not only through speculative price appreciation but also through concrete utility. We will foster an inclusive community, provide innovative financial products and empower users to be part of a playful yet purposeful crypto project.

Why Invest in G‑Bonk?

Memecoins thrive on hype, but enduring value comes from substance. G‑Bonk offers both. The tokenomics are intentionally deflationary — a portion of the supply is permanently burned and the mint authority has been revoked — so the number of $GBONK in circulation can only decrease over time. Liquidity is locked and a treasury funds future listings, marketing and partnerships. The team allocation follows a vesting schedule to align long‑term incentives.

Beyond the numbers, G‑Bonk is building real products. Holders will soon be able to stake their tokens for yield, trade on our custom DEX (G‑Trade) and even use a fiat–crypto bridge (G‑Bank). A thriving community of bonkers is already forming on X and Telegram, and the project has been listed on multiple DEXes and aggregators. By participating early you’re helping to shape a meme with a mission — and positioning yourself for future rewards.

Galactic Bonk (G-BONK) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Galactic Bonk Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Galactic Bonk (G-BONK) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Galactic Bonk (G-BONK) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Galactic Bonk te bekijken.

Bekijk nu de Galactic Bonk prijsvoorspelling !

G-BONK naar lokale valuta's

Galactic Bonk (G-BONK) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Galactic Bonk (G-BONK) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van G-BONK token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Galactic Bonk (G-BONK)

Hoeveel is Galactic Bonk (G-BONK) vandaag waard?
De live G-BONK prijs in USD is 0.00005193 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige G-BONK naar USD prijs?
De huidige prijs van G-BONK naar USD is $ 0.00005193. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Galactic Bonk?
De marktkapitalisatie van G-BONK is $ 44.96K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van G-BONK?
De circulerende voorraad van G-BONK is 865.91M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van G-BONK?
G-BONK bereikte een ATH-prijs van 0.00061356 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van G-BONK?
G-BONK zag een ATL-prijs van 0.00004592 USD.
Wat is het handelsvolume van G-BONK?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van G-BONK is -- USD.
Zal G-BONK dit jaar hoger gaan?
G-BONK kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de G-BONK prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:56:23 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

