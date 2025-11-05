BeursDEX+
De live Gala Music prijs vandaag is 0.00440061 USD. Volg realtime MUSIC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de MUSIC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Gala Music Prijs (MUSIC)

1 MUSIC naar USD live prijs:

$0.00440061
-7.70%1D
-7.70%1D
USD
Gala Music (MUSIC) live prijsgrafiek
Gala Music (MUSIC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00437011
$ 0.00437011$ 0.00437011
24u laag
$ 0.00477158
$ 0.00477158$ 0.00477158
24u hoog

$ 0.00437011
$ 0.00437011$ 0.00437011

$ 0.00477158
$ 0.00477158$ 0.00477158

$ 0.303994
$ 0.303994$ 0.303994

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-7.77%

-30.83%

-30.83%

Gala Music (MUSIC) real-time prijs is $0.00440061. De afgelopen 24 uur werd er MUSIC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00437011 en een hoogtepunt van $ 0.00477158, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MUSIC hoogste prijs aller tijden is $ 0.303994, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MUSIC met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, -7.77% in de afgelopen 24 uur en -30.83% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Gala Music (MUSIC) Marktinformatie

$ 696.51K
$ 696.51K$ 696.51K

--
----

$ 696.51K
$ 696.51K$ 696.51K

158.28M
158.28M 158.28M

158,278,299.0060312
158,278,299.0060312 158,278,299.0060312

De huidige marktkapitalisatie van Gala Music is $ 696.51K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MUSIC is 158.28M, met een totale voorraad van 158278299.0060312. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 696.51K.

Gala Music (MUSIC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Gala Music naar USD $ -0.0003707875314077.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Gala Music naar USD $ -0.0027679115.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Gala Music naar USD $ -0.0029518838.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Gala Music naar USD $ -0.011485508852950465.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0003707875314077-7.77%
30 dagen$ -0.0027679115-62.89%
60 dagen$ -0.0029518838-67.07%
90 dagen$ -0.011485508852950465-72.29%

Wat is Gala Music (MUSIC)?

Gala Music is a decentralized platform built on GalaChain that utilizes blockchain technology to offer artists control over their music, while providing listeners and fans with a more rewarding experience that is directly connected to musicians, merchandise, and other exclusive access.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Gala Music (MUSIC) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Gala Music Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Gala Music (MUSIC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Gala Music (MUSIC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Gala Music te bekijken.

Bekijk nu de Gala Music prijsvoorspelling !

MUSIC naar lokale valuta's

Gala Music (MUSIC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Gala Music (MUSIC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van MUSIC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Gala Music (MUSIC)

Hoeveel is Gala Music (MUSIC) vandaag waard?
De live MUSIC prijs in USD is 0.00440061 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige MUSIC naar USD prijs?
De huidige prijs van MUSIC naar USD is $ 0.00440061. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Gala Music?
De marktkapitalisatie van MUSIC is $ 696.51K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van MUSIC?
De circulerende voorraad van MUSIC is 158.28M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van MUSIC?
MUSIC bereikte een ATH-prijs van 0.303994 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van MUSIC?
MUSIC zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van MUSIC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van MUSIC is -- USD.
Zal MUSIC dit jaar hoger gaan?
MUSIC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de MUSIC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:09:50 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

