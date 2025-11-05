Gala Music (MUSIC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00437011 $ 0.00437011 $ 0.00437011 24u laag $ 0.00477158 $ 0.00477158 $ 0.00477158 24u hoog 24u laag $ 0.00437011$ 0.00437011 $ 0.00437011 24u hoog $ 0.00477158$ 0.00477158 $ 0.00477158 Hoogste prijs ooit $ 0.303994$ 0.303994 $ 0.303994 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.00% Prijswijziging (1D) -7.77% Prijswijziging (7D) -30.83% Prijswijziging (7D) -30.83%

Gala Music (MUSIC) real-time prijs is $0.00440061. De afgelopen 24 uur werd er MUSIC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00437011 en een hoogtepunt van $ 0.00477158, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MUSIC hoogste prijs aller tijden is $ 0.303994, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MUSIC met -0.00% veranderd in het afgelopen uur, -7.77% in de afgelopen 24 uur en -30.83% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Gala Music (MUSIC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 696.51K$ 696.51K $ 696.51K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 696.51K$ 696.51K $ 696.51K Circulerende voorraad 158.28M 158.28M 158.28M Totale voorraad 158,278,299.0060312 158,278,299.0060312 158,278,299.0060312

De huidige marktkapitalisatie van Gala Music is $ 696.51K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MUSIC is 158.28M, met een totale voorraad van 158278299.0060312. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 696.51K.