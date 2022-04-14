Gala Film (FILM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gala Film (FILM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gala Film (FILM) Informatie Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience. Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation. Officiële website: https://film.gala.com/ Whitepaper: https://static.gala.games/gala-film/Gala-Film-Whitepaper-2024-Version-1.0.pdf Koop nu FILM!

Gala Film (FILM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gala Film (FILM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Totale voorraad: $ 129.21M $ 129.21M $ 129.21M Circulerende voorraad: $ 129.21M $ 129.21M $ 129.21M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Hoogste ooit: $ 0.234889 $ 0.234889 $ 0.234889 Laagste ooit: $ 0.00537361 $ 0.00537361 $ 0.00537361 Huidige prijs: $ 0.0166417 $ 0.0166417 $ 0.0166417 Meer informatie over Gala Film (FILM) prijs

Gala Film (FILM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gala Film (FILM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FILM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FILM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FILM begrijpt, kun je de live prijs van FILM token verkennen!

Prijsvoorspelling van FILM Wil je weten waar je FILM naartoe gaat? Onze FILM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FILM token!

