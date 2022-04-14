Gaisha AI (GAISHA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gaisha AI (GAISHA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gaisha AI (GAISHA) Informatie Gaisha is an AI tool suite for navigating the complexities of the crypto and financial markets. Utilizing artificial intelligence, Gaisha is designed to decode market patterns, uncover hidden opportunities, and deliver actionable insights that empower users to make informed decisions with confidence. Gaisha's mission is to democratize advanced financial analytics, making it accessible to everyone from institutional players to independent traders Officiële website: https://gaisha.app/ Whitepaper: https://gaisha.gitbook.io/gaisha/overview/about-gaisha-v1.0

Gaisha AI (GAISHA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gaisha AI (GAISHA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.88K Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.88K Hoogste ooit: $ 0.00258098 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Gaisha AI (GAISHA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gaisha AI (GAISHA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GAISHA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GAISHA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GAISHA begrijpt, kun je de live prijs van GAISHA token verkennen!

Prijsvoorspelling van GAISHA Wil je weten waar je GAISHA naartoe gaat? Onze GAISHA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GAISHA token!

