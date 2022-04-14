gAInzy ($GNZ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in gAInzy ($GNZ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

gAInzy ($GNZ) Informatie gAInz is a swarm of AI health agents designed to revolutionize your fitness, productivity, and career. Backed by cutting-edge AI prowess and research, gAInz delivers personalized workout plans, nutrition advice, motivation, and health tracking, all accessible via Twitter and WhatsApp. The gAInzy token powers this swarm, enabling users to query AI agents and unlock their full potential. With features like guided exercise videos, voice-note support, and daily updates, it's your ultimate fitness companion. Coming soon: AI body scanning, Pulse wearable integration, and tailored health metrics. gAInz evolves with you, helping you 10x your goals effortlessly. Officiële website: https://linktr.ee/gainzdotxyz

gAInzy ($GNZ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor gAInzy ($GNZ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.20K $ 21.20K $ 21.20K Totale voorraad: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Circulerende voorraad: $ 899.79M $ 899.79M $ 899.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.55K $ 23.55K $ 23.55K Hoogste ooit: $ 0.02999962 $ 0.02999962 $ 0.02999962 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over gAInzy ($GNZ) prijs

gAInzy ($GNZ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van gAInzy ($GNZ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $GNZ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $GNZ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $GNZ begrijpt, kun je de live prijs van $GNZ token verkennen!

Prijsvoorspelling van $GNZ Wil je weten waar je $GNZ naartoe gaat? Onze $GNZ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $GNZ token!

