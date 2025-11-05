BeursDEX+
De live Gaib AI Dollar Alpha USDC prijs vandaag is 0.990438 USD. Volg realtime AIDAUSDC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de AIDAUSDC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

AIDAUSDC Prijsinformatie

Wat is AIDAUSDC

AIDAUSDC officiële website

AIDAUSDC tokenomie

AIDAUSDC Prijsvoorspelling

1 AIDAUSDC naar USD live prijs:

$0.990527
$0.990527
-0.20%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:09:43 (UTC+8)

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.9774
$ 0.9774
24u laag
$ 0.999439
$ 0.999439
24u hoog

$ 0.9774
$ 0.9774

$ 0.999439
$ 0.999439

$ 1.13
$ 1.13

$ 0.926229
$ 0.926229

-0.13%

-0.24%

+0.29%

+0.29%

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) real-time prijs is $0.990438. De afgelopen 24 uur werd er AIDAUSDC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.9774 en een hoogtepunt van $ 0.999439, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AIDAUSDC hoogste prijs aller tijden is $ 1.13, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.926229 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AIDAUSDC met -0.13% veranderd in het afgelopen uur, -0.24% in de afgelopen 24 uur en +0.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Marktinformatie

$ 113.69M
$ 113.69M

--
----

$ 113.69M
$ 113.69M

114.77M
114.77M

114,772,921.187424
114,772,921.187424

De huidige marktkapitalisatie van Gaib AI Dollar Alpha USDC is $ 113.69M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AIDAUSDC is 114.77M, met een totale voorraad van 114772921.187424. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 113.69M.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Gaib AI Dollar Alpha USDC naar USD $ -0.0024432636577494.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Gaib AI Dollar Alpha USDC naar USD $ -0.0080360177.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Gaib AI Dollar Alpha USDC naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Gaib AI Dollar Alpha USDC naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0024432636577494-0.24%
30 dagen$ -0.0080360177-0.81%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) hulpbron

Officiële website

Gaib AI Dollar Alpha USDC Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Gaib AI Dollar Alpha USDC te bekijken.

Bekijk nu de Gaib AI Dollar Alpha USDC prijsvoorspelling !

AIDAUSDC naar lokale valuta's

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van AIDAUSDC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Hoeveel is Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) vandaag waard?
De live AIDAUSDC prijs in USD is 0.990438 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige AIDAUSDC naar USD prijs?
De huidige prijs van AIDAUSDC naar USD is $ 0.990438. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Gaib AI Dollar Alpha USDC?
De marktkapitalisatie van AIDAUSDC is $ 113.69M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van AIDAUSDC?
De circulerende voorraad van AIDAUSDC is 114.77M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van AIDAUSDC?
AIDAUSDC bereikte een ATH-prijs van 1.13 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van AIDAUSDC?
AIDAUSDC zag een ATL-prijs van 0.926229 USD.
Wat is het handelsvolume van AIDAUSDC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van AIDAUSDC is -- USD.
Zal AIDAUSDC dit jaar hoger gaan?
AIDAUSDC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de AIDAUSDC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$102,613.56

$3,340.52

$158.03

$0.9999

$1.1813

$102,613.56

$3,340.52

$158.03

$2.2470

$0.16407

