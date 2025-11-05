Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.9774 24u hoog $ 0.999439 Hoogste prijs ooit $ 1.13 Laagste prijs $ 0.926229 Prijswijziging (1u) -0.13% Prijswijziging (1D) -0.24% Prijswijziging (7D) +0.29%

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) real-time prijs is $0.990438. De afgelopen 24 uur werd er AIDAUSDC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.9774 en een hoogtepunt van $ 0.999439, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De AIDAUSDC hoogste prijs aller tijden is $ 1.13, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.926229 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is AIDAUSDC met -0.13% veranderd in het afgelopen uur, -0.24% in de afgelopen 24 uur en +0.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 113.69M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 113.69M Circulerende voorraad 114.77M Totale voorraad 114,772,921.187424

De huidige marktkapitalisatie van Gaib AI Dollar Alpha USDC is $ 113.69M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van AIDAUSDC is 114.77M, met een totale voorraad van 114772921.187424. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 113.69M.