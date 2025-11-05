Fyde (FYDE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00290586 24u hoog $ 0.00431244 Hoogste prijs ooit $ 0.301155 Laagste prijs $ 0.00290586 Prijswijziging (1u) -0.16% Prijswijziging (1D) -16.15% Prijswijziging (7D) -41.92%

Fyde (FYDE) real-time prijs is $0.00339379. De afgelopen 24 uur werd er FYDE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00290586 en een hoogtepunt van $ 0.00431244, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FYDE hoogste prijs aller tijden is $ 0.301155, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00290586 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FYDE met -0.16% veranderd in het afgelopen uur, -16.15% in de afgelopen 24 uur en -41.92% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Fyde (FYDE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 58.82K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 339.38K Circulerende voorraad 17.33M Totale voorraad 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Fyde is $ 58.82K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FYDE is 17.33M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 339.38K.