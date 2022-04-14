FXN (FXN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FXN (FXN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FXN (FXN) Informatie FXN created the first ever universal AI Swarm Tech. By being universal, FXN can integrate with any framework that exists or will exist. FXN also created Room2Room, which allows agents to be connected with each other as well as have a narrator/director. This technology allows developers and creators to bring more life to their agents and brands they want to build. The proof of technology exists in the current 5 running agents. Officiële website: https://fxn.world

FXN (FXN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FXN (FXN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 996.40K $ 996.40K $ 996.40K Totale voorraad: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Circulerende voorraad: $ 899.99M $ 899.99M $ 899.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Hoogste ooit: $ 0.100312 $ 0.100312 $ 0.100312 Laagste ooit: $ 0.001064 $ 0.001064 $ 0.001064 Huidige prijs: $ 0.00110646 $ 0.00110646 $ 0.00110646 Meer informatie over FXN (FXN) prijs

FXN (FXN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FXN (FXN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FXN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FXN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FXN begrijpt, kun je de live prijs van FXN token verkennen!

Prijsvoorspelling van FXN Wil je weten waar je FXN naartoe gaat? Onze FXN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FXN token!

