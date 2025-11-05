FVIX (FVIX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 25.71 $ 25.71 $ 25.71 24u laag $ 29.37 $ 29.37 $ 29.37 24u hoog 24u laag $ 25.71$ 25.71 $ 25.71 24u hoog $ 29.37$ 29.37 $ 29.37 Hoogste prijs ooit $ 95.98$ 95.98 $ 95.98 Laagste prijs $ 18.95$ 18.95 $ 18.95 Prijswijziging (1u) +0.56% Prijswijziging (1D) -8.93% Prijswijziging (7D) -38.57% Prijswijziging (7D) -38.57%

FVIX (FVIX) real-time prijs is $26.2. De afgelopen 24 uur werd er FVIX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 25.71 en een hoogtepunt van $ 29.37, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FVIX hoogste prijs aller tijden is $ 95.98, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 18.95 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FVIX met +0.56% veranderd in het afgelopen uur, -8.93% in de afgelopen 24 uur en -38.57% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FVIX (FVIX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 389.08K$ 389.08K $ 389.08K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 389.08K$ 389.08K $ 389.08K Circulerende voorraad 14.85K 14.85K 14.85K Totale voorraad 14,849.43410183189 14,849.43410183189 14,849.43410183189

De huidige marktkapitalisatie van FVIX is $ 389.08K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FVIX is 14.85K, met een totale voorraad van 14849.43410183189. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 389.08K.