BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live FVIX prijs vandaag is 26.2 USD. Volg realtime FVIX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FVIX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live FVIX prijs vandaag is 26.2 USD. Volg realtime FVIX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FVIX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over FVIX

FVIX Prijsinformatie

Wat is FVIX

FVIX officiële website

FVIX tokenomie

FVIX Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

FVIX logo

FVIX Prijs (FVIX)

Niet genoteerd

1 FVIX naar USD live prijs:

$26.2
$26.2$26.2
-8.90%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
FVIX (FVIX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:09:19 (UTC+8)

FVIX (FVIX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 25.71
$ 25.71$ 25.71
24u laag
$ 29.37
$ 29.37$ 29.37
24u hoog

$ 25.71
$ 25.71$ 25.71

$ 29.37
$ 29.37$ 29.37

$ 95.98
$ 95.98$ 95.98

$ 18.95
$ 18.95$ 18.95

+0.56%

-8.93%

-38.57%

-38.57%

FVIX (FVIX) real-time prijs is $26.2. De afgelopen 24 uur werd er FVIX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 25.71 en een hoogtepunt van $ 29.37, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FVIX hoogste prijs aller tijden is $ 95.98, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 18.95 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FVIX met +0.56% veranderd in het afgelopen uur, -8.93% in de afgelopen 24 uur en -38.57% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FVIX (FVIX) Marktinformatie

$ 389.08K
$ 389.08K$ 389.08K

--
----

$ 389.08K
$ 389.08K$ 389.08K

14.85K
14.85K 14.85K

14,849.43410183189
14,849.43410183189 14,849.43410183189

De huidige marktkapitalisatie van FVIX is $ 389.08K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FVIX is 14.85K, met een totale voorraad van 14849.43410183189. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 389.08K.

FVIX (FVIX) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van FVIX naar USD $ -2.57187879020315.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van FVIX naar USD $ -17.0735234400.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van FVIX naar USD $ +2.1205205800.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van FVIX naar USD $ +4.32679194486134.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -2.57187879020315-8.93%
30 dagen$ -17.0735234400-65.16%
60 dagen$ +2.1205205800+8.09%
90 dagen$ +4.32679194486134+19.78%

Wat is FVIX (FVIX)?

FVIX is the platform token for KittyPunch's onchain protocol suite. KittyPunch is the leading DeFi project on Flow, the blockchain known for its partnerships with Disney, NFL, and the NBA. KittyPunch's onchain protocol suite features products for trading, stablecoin swaps, yield aggregation, onchain volatility, and more.

The fees generated by KittyPunch's onchain protocol suite flow into the FVIX token economy through a combination of buyback-and-burns & a single sided stablecoin staking system. FVIX is a unique asset that accrues fees as a function of both DeFi volumes and volatility through PunchVIX.

FVIX features a unique dynamic supply system that is attached to FROTH, the premier memecoin on Flow. FVIX is only mintable at a ratio of 10,000 FROTH : 1 FVIX. This means that the max possible ever supply of FVIX is 100,000 - a number that is already decreased substantially due to ongoing burns.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

FVIX (FVIX) hulpbron

Officiële website

FVIX Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal FVIX (FVIX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je FVIX (FVIX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor FVIX te bekijken.

Bekijk nu de FVIX prijsvoorspelling !

FVIX naar lokale valuta's

FVIX (FVIX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van FVIX (FVIX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van FVIX token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over FVIX (FVIX)

Hoeveel is FVIX (FVIX) vandaag waard?
De live FVIX prijs in USD is 26.2 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige FVIX naar USD prijs?
De huidige prijs van FVIX naar USD is $ 26.2. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van FVIX?
De marktkapitalisatie van FVIX is $ 389.08K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van FVIX?
De circulerende voorraad van FVIX is 14.85K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van FVIX?
FVIX bereikte een ATH-prijs van 95.98 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van FVIX?
FVIX zag een ATL-prijs van 18.95 USD.
Wat is het handelsvolume van FVIX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van FVIX is -- USD.
Zal FVIX dit jaar hoger gaan?
FVIX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de FVIX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:09:19 (UTC+8)

FVIX (FVIX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,583.08
$102,583.08$102,583.08

-0.58%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,339.69
$3,339.69$3,339.69

-4.77%

Solana logo

Solana

SOL

$158.00
$158.00$158.00

-2.15%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1740
$1.1740$1.1740

+57.05%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,583.08
$102,583.08$102,583.08

-0.58%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,339.69
$3,339.69$3,339.69

-4.77%

Solana logo

Solana

SOL

$158.00
$158.00$158.00

-2.15%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2461
$2.2461$2.2461

-1.57%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16400
$0.16400$0.16400

+0.04%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04368
$0.04368$0.04368

+74.72%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01020
$0.01020$0.01020

+36.00%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00853
$0.00853$0.00853

+31.23%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2897
$0.2897$0.2897

+479.40%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2897
$0.2897$0.2897

+479.40%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06701
$0.06701$0.06701

+336.83%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000044409
$0.0000000044409$0.0000000044409

+217.16%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1672
$0.1672$0.1672

+155.26%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008812
$0.000008812$0.000008812

+130.86%