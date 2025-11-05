Fusaka (FUSAKA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.83% Prijswijziging (1D) -1.30% Prijswijziging (7D) +11.40% Prijswijziging (7D) +11.40%

Fusaka (FUSAKA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er FUSAKA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FUSAKA hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FUSAKA met +0.83% veranderd in het afgelopen uur, -1.30% in de afgelopen 24 uur en +11.40% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Fusaka (FUSAKA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Circulerende voorraad 420.69B 420.69B 420.69B Totale voorraad 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Fusaka is $ 1.15M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FUSAKA is 420.69B, met een totale voorraad van 420690000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.15M.