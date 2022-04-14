Furmula (FURM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Furmula (FURM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Furmula (FURM) Informatie Furmula combines the high-adrenaline world of racing with blockchain technology on the Solana network. Our decentralized GameFi platform leverages the transparency and security of blockchain to bring fair, competitive racing gameplay to all racing fans and crypto enthusiasts alike. Furmula introduces a groundbreaking gameplay model that redefines blockchain racing. Your performance and progression are directly tied to the NFTs you hold, which determine your racing tier. Each NFT unlocks unique abilities, advantages, and strategies, enhancing your competitiveness on the track. This innovative system integrates real-time race mechanics with NFT utility, creating an immersive and dynamic experience. Players must skillfully combine their NFT assets with racing strategies to climb the leaderboard and claim rewards. By merging blockchain technology with engaging gameplay, Furmula offers a unique and interactive environment for both racing enthusiasts and crypto enthusiasts alike. Officiële website: https://furmula.games Whitepaper: https://furmulagames.gitbook.io/furmula-whitepaper

Furmula (FURM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Furmula (FURM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Totale voorraad: $ 924.91M $ 924.91M $ 924.91M Circulerende voorraad: $ 752.00M $ 752.00M $ 752.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Hoogste ooit: $ 0.052176 $ 0.052176 $ 0.052176 Laagste ooit: $ 0.0020732 $ 0.0020732 $ 0.0020732 Huidige prijs: $ 0.00210565 $ 0.00210565 $ 0.00210565 Meer informatie over Furmula (FURM) prijs

Furmula (FURM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Furmula (FURM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FURM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FURM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FURM begrijpt, kun je de live prijs van FURM token verkennen!

Prijsvoorspelling van FURM Wil je weten waar je FURM naartoe gaat? Onze FURM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FURM token!

