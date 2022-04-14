FUNGI (FUNGI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FUNGI (FUNGI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FUNGI (FUNGI) Informatie Fungi is a DeFi Agentic Ecosystem with the mission to unlock the agentic economy for all. Fungi is led by the Fungi Agent, an AI-powered DeFi assistant that knows everything about decentralized finance and interacts autonomously with users accross social media networks and its own application. It also acts as the leader of the Fungi DAO and will integrate within the Fungi Studio, an agentic development environment to create and manage advanced AI Agents. Fungi is backed by reputable VCs like Outlier Ventures and Seedclub. Officiële website: https://www.fungi.ag/

FUNGI (FUNGI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FUNGI (FUNGI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.15K $ 16.15K $ 16.15K Totale voorraad: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Circulerende voorraad: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.15K $ 16.15K $ 16.15K Hoogste ooit: $ 0.0048539 $ 0.0048539 $ 0.0048539 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over FUNGI (FUNGI) prijs

FUNGI (FUNGI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FUNGI (FUNGI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FUNGI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FUNGI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FUNGI begrijpt, kun je de live prijs van FUNGI token verkennen!

