fUm cOiNn (FUM) Informatie A storied meme-based token with a long history and established community. The meme originated in the Darkfarms discord by established community members. FUM token celebrates the meme and aims to grow it's community and exposure through tokenization. Our twitter account is full of content, our community is engaged and growing by the day! In the near future there may be an associated nft collection that further helps to catalyze commumity engagement and growth. Officiële website: https://fumfrens.lol Koop nu FUM!

fUm cOiNn (FUM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor fUm cOiNn (FUM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.41K $ 8.41K $ 8.41K Totale voorraad: $ 926.53M $ 926.53M $ 926.53M Circulerende voorraad: $ 926.53M $ 926.53M $ 926.53M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.41K $ 8.41K $ 8.41K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over fUm cOiNn (FUM) prijs

fUm cOiNn (FUM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van fUm cOiNn (FUM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FUM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FUM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FUM begrijpt, kun je de live prijs van FUM token verkennen!

Prijsvoorspelling van FUM Wil je weten waar je FUM naartoe gaat? Onze FUM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FUM token!

