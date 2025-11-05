Full Moon (FM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00831888 $ 0.00831888 $ 0.00831888 24u laag $ 0.00952751 $ 0.00952751 $ 0.00952751 24u hoog 24u laag $ 0.00831888$ 0.00831888 $ 0.00831888 24u hoog $ 0.00952751$ 0.00952751 $ 0.00952751 Hoogste prijs ooit $ 0.04230323$ 0.04230323 $ 0.04230323 Laagste prijs $ 0.00630962$ 0.00630962 $ 0.00630962 Prijswijziging (1u) +0.46% Prijswijziging (1D) -4.25% Prijswijziging (7D) -24.69% Prijswijziging (7D) -24.69%

Full Moon (FM) real-time prijs is $0.00879279. De afgelopen 24 uur werd er FM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00831888 en een hoogtepunt van $ 0.00952751, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FM hoogste prijs aller tijden is $ 0.04230323, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00630962 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FM met +0.46% veranderd in het afgelopen uur, -4.25% in de afgelopen 24 uur en -24.69% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Full Moon (FM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.74M$ 4.74M $ 4.74M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 175.83M$ 175.83M $ 175.83M Circulerende voorraad 538.80M 538.80M 538.80M Totale voorraad 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Full Moon is $ 4.74M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FM is 538.80M, met een totale voorraad van 20000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 175.83M.