Fujimoto (FUJI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fujimoto (FUJI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Fujimoto (FUJI) Informatie Fujimoto is an elderly homeless Japanese man who launched his own cryptocurrency, $FUJI. He writes funny tweets about $FUJI, pachinko, his life and general wisdom. He will often post accompanying pictures of his lifestyle, whether it be eating ramen, or working on his art at the internet cafe. He is very witty so naturally his tweets garner a lot of attention. Rumor has it he is cousins with Satoshi Nakamoto. Fujimoto is an elderly homeless Japanese man who launched his own cryptocurrency, $FUJI. He writes funny tweets about $FUJI, pachinko, his life and general wisdom. He will often post accompanying pictures of his lifestyle, whether it be eating ramen, or working on his art at the internet cafe. He is very witty so naturally his tweets garner a lot of attention. Rumor has it he is cousins with Satoshi Nakamoto. Officiële website: https://x.com/fujimoto1954 Koop nu FUJI!

Fujimoto (FUJI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fujimoto (FUJI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 306.73K $ 306.73K $ 306.73K Totale voorraad: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Circulerende voorraad: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 306.73K $ 306.73K $ 306.73K Hoogste ooit: $ 0.00286248 $ 0.00286248 $ 0.00286248 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00030588 $ 0.00030588 $ 0.00030588 Meer informatie over Fujimoto (FUJI) prijs

Fujimoto (FUJI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fujimoto (FUJI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FUJI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FUJI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FUJI begrijpt, kun je de live prijs van FUJI token verkennen!

Prijsvoorspelling van FUJI Wil je weten waar je FUJI naartoe gaat? Onze FUJI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FUJI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!