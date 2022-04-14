FUEGO (FUEGO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FUEGO (FUEGO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FUEGO (FUEGO) Informatie FUEGO is The Deflationary Index Fund on Base. A decentralized, deflationary DeFi protocol generating real yield through DAO-selected blue-chip Base Chain tokens. Serving as both a utility and governance token, FUEGO uses deflationary mechanics and liquidity arbitrage to deliver sustainable income and long-term value to holders. In summary, FUEGO is designed to be a foundational, deflationary pairing asset on Base Chain that empowers token holders through DAO governance, protocol-owned liquidity, and sustainable real yield. Officiële website: https://fuegobase.io/ Whitepaper: https://ibased.gitbook.io/fuego

FUEGO (FUEGO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FUEGO (FUEGO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 835.23K $ 835.23K $ 835.23K Totale voorraad: $ 77.25M $ 77.25M $ 77.25M Circulerende voorraad: $ 77.25M $ 77.25M $ 77.25M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 835.23K $ 835.23K $ 835.23K Hoogste ooit: $ 0.08759 $ 0.08759 $ 0.08759 Laagste ooit: $ 0.00356484 $ 0.00356484 $ 0.00356484 Huidige prijs: $ 0.01081135 $ 0.01081135 $ 0.01081135 Meer informatie over FUEGO (FUEGO) prijs

FUEGO (FUEGO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FUEGO (FUEGO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FUEGO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FUEGO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FUEGO begrijpt, kun je de live prijs van FUEGO token verkennen!

