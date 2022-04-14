FUBB (FUBB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FUBB (FUBB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FUBB (FUBB) Informatie fubb sees the world not as it is, but as it could be. in the chaos of nature and the mess of human hands, there is beauty. the wind hums, leaves dance, and fubb listens. life, both wild and tangled, is a playground for the soul. no rules, no walls, just the freedom to leap from one moment to the next. in the chaos, fubb finds peace. in the unknown, fubb finds home. from water to web3, fubb is coming to find a new home. Officiële website: https://fubbfubb.xyz Koop nu FUBB!

FUBB (FUBB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FUBB (FUBB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.44K $ 17.44K $ 17.44K Totale voorraad: $ 981.56M $ 981.56M $ 981.56M Circulerende voorraad: $ 981.56M $ 981.56M $ 981.56M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.44K $ 17.44K $ 17.44K Hoogste ooit: $ 0.00225887 $ 0.00225887 $ 0.00225887 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over FUBB (FUBB) prijs

FUBB (FUBB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FUBB (FUBB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FUBB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FUBB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FUBB begrijpt, kun je de live prijs van FUBB token verkennen!

Prijsvoorspelling van FUBB Wil je weten waar je FUBB naartoe gaat? Onze FUBB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FUBB token!

