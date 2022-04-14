Fu Bao (FUBAO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fu Bao (FUBAO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Fu Bao (FUBAO) Informatie $FUBAO is a community-driven meme token inspired by Fu Bao, a famous giant panda recognized globally for her cultural significance. The token is built on the core values of transparency, decentralization, and community empowerment. Unlike many other tokens, $FUBAO operates with no team tokens, ensuring that the project is fully owned and governed by its holders. Additionally, with 0% taxes on both buys and sells, users can trade freely without incurring extra fees. The liquidity for $FUBAO has been burned, adding an extra layer of security and trust for its community members. Officiële website: https://fubao.meme

Fu Bao (FUBAO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fu Bao (FUBAO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.71K $ 19.71K $ 19.71K Totale voorraad: $ 500.25T $ 500.25T $ 500.25T Circulerende voorraad: $ 500.25T $ 500.25T $ 500.25T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.71K $ 19.71K $ 19.71K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Fu Bao (FUBAO) prijs

Fu Bao (FUBAO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fu Bao (FUBAO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FUBAO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FUBAO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FUBAO begrijpt, kun je de live prijs van FUBAO token verkennen!

