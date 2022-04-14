Ftribe Fighters (F2C) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Ftribe Fighters (F2C), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Ftribe Fighters (F2C) Informatie Ftribe Fighters is a Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) game developed for mobile platforms, free-to-play-to-earn token economics and support of AR/VR headsets for an interactive metaverse. Developed by an experienced team of over 20 software engineers and digital artists that have years working experience in the game industry, Ftribe Fighters will be made on the Unity engine and will feature polished, console-quality graphics. Officiële website: https://f2nft.games/

Ftribe Fighters (F2C) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Ftribe Fighters (F2C), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 746.46 $ 746.46 $ 746.46 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 750.05M $ 750.05M $ 750.05M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 995.21 $ 995.21 $ 995.21 Hoogste ooit: $ 0.216424 $ 0.216424 $ 0.216424 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Ftribe Fighters (F2C) prijs

Ftribe Fighters (F2C) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Ftribe Fighters (F2C) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal F2C tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel F2C tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van F2C begrijpt, kun je de live prijs van F2C token verkennen!

