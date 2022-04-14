FRUG (FRUG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FRUG (FRUG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FRUG (FRUG) Informatie FRUG is a meme coin born from the frustration of repeated rug pulls in the crypto space. Created by artist Besol, FRUG represents resilience, persistence, and the collective spirit of a community tired of being scammed. The character, inspired by Lurch from the Addams Family, embodies an unshakable frog that's seen it all—laid-back, emotionless, and indifferent. FRUG aims to combine memes and art in a unique way, involving the community at every step. There is no formal team or roadmap; just an artist and a passionate community driving the project forward. FRUG's evolution is transparent, with community members actively shaping its direction, making it a refreshing addition to the meme coin universe. Officiële website: https://frugsolana.xyz/

FRUG (FRUG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FRUG (FRUG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.72K $ 11.72K $ 11.72K Totale voorraad: $ 981.24M $ 981.24M $ 981.24M Circulerende voorraad: $ 981.24M $ 981.24M $ 981.24M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.72K $ 11.72K $ 11.72K Hoogste ooit: $ 0.00139965 $ 0.00139965 $ 0.00139965 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over FRUG (FRUG) prijs

FRUG (FRUG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FRUG (FRUG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FRUG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FRUG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FRUG begrijpt, kun je de live prijs van FRUG token verkennen!

