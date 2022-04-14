Froth (FROTH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Froth (FROTH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Froth (FROTH) Informatie Froth is the first memecoin launched through the Trenches, a specialized token launchpad native to the PunchSwap DEX on Flow EVM. PunchSwap was built by KittyPunch, consumer-centric DeFi project with a variety of product offerings featuring trading, yield aggregation, and more. KittyPunch is the premier DeFi project on the brand new Flow EVM network, which is unlocking new avenues for users to adopt decentralized finance technologies. Officiële website: https://www.kittypunch.xyz/

Froth (FROTH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Froth (FROTH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M Totale voorraad: $ 978.84M $ 978.84M $ 978.84M Circulerende voorraad: $ 978.84M $ 978.84M $ 978.84M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.58M $ 2.58M $ 2.58M Hoogste ooit: $ 0.00348331 $ 0.00348331 $ 0.00348331 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00264101 $ 0.00264101 $ 0.00264101 Meer informatie over Froth (FROTH) prijs

Froth (FROTH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Froth (FROTH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FROTH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FROTH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FROTH begrijpt, kun je de live prijs van FROTH token verkennen!

Prijsvoorspelling van FROTH Wil je weten waar je FROTH naartoe gaat? Onze FROTH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FROTH token!

