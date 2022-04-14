Frosty the Polar Bear (FROSTY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Frosty the Polar Bear (FROSTY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Frosty the Polar Bear (FROSTY) Informatie Welcome to Antarctica, Home of Frosty the Polar Bear. The coldest meme on Solana. FROSTY THE POLAR BEAR IS THE COLDEST MEME ON THE SOLANA ECOSYSTEM. He's not your average bear; he's navigating the icy realms of the blockchain, cleverly outmaneuvering other memecoins, and asserting his dominance in the frozen tundra. Frosty's all about the strategic play, the calculated moves, and leaving his frosty footprint in the exciting world of crypto. Officiële website: https://frostycto.com/ Koop nu FROSTY!

Frosty the Polar Bear (FROSTY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Frosty the Polar Bear (FROSTY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.12K $ 16.12K $ 16.12K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.12K $ 16.12K $ 16.12K Hoogste ooit: $ 0.00835593 $ 0.00835593 $ 0.00835593 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Frosty the Polar Bear (FROSTY) prijs

Frosty the Polar Bear (FROSTY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Frosty the Polar Bear (FROSTY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FROSTY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FROSTY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FROSTY begrijpt, kun je de live prijs van FROSTY token verkennen!

