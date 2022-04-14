Frostic (FROST) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Frostic (FROST), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Frostic (FROST) Informatie Frostic is the AI Operating System for Character IP, powering a new generation of AI-native characters that can think, speak, create, and monetize. It allows creators, brands, and communities to deploy fully expressive digital twins across platforms, enabling content generation, interaction, and monetization through character-driven agents. Launched exclusively on the Abstract Chain, the blockchain known for hosting some of the most valuable Character IP and offering seamless onboarding. Frostic is the AI Operating System for Character IP, powering a new generation of AI-native characters that can think, speak, create, and monetize. It allows creators, brands, and communities to deploy fully expressive digital twins across platforms, enabling content generation, interaction, and monetization through character-driven agents. Launched exclusively on the Abstract Chain, the blockchain known for hosting some of the most valuable Character IP and offering seamless onboarding. Officiële website: https://www.frostic.xyz/ Koop nu FROST!

Frostic (FROST) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Frostic (FROST), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Hoogste ooit: $ 0.00432983 $ 0.00432983 $ 0.00432983 Laagste ooit: $ 0.00255167 $ 0.00255167 $ 0.00255167 Huidige prijs: $ 0.00325004 $ 0.00325004 $ 0.00325004 Meer informatie over Frostic (FROST) prijs

Frostic (FROST) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Frostic (FROST) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FROST tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FROST tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FROST begrijpt, kun je de live prijs van FROST token verkennen!

Prijsvoorspelling van FROST Wil je weten waar je FROST naartoe gaat? Onze FROST prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FROST token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!