FROQ (FROQ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FROQ (FROQ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FROQ (FROQ) Informatie The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games: Froqorion’s Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative. Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction. $FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience. The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games: Froqorion’s Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative. Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction. $FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience. Officiële website: https://froq.xyz Koop nu FROQ!

FROQ (FROQ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FROQ (FROQ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.79K $ 18.79K $ 18.79K Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 680.77K $ 680.77K $ 680.77K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 27.61K $ 27.61K $ 27.61K Hoogste ooit: $ 3.16 $ 3.16 $ 3.16 Laagste ooit: $ 0.02065751 $ 0.02065751 $ 0.02065751 Huidige prijs: $ 0.02760773 $ 0.02760773 $ 0.02760773 Meer informatie over FROQ (FROQ) prijs

FROQ (FROQ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FROQ (FROQ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FROQ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FROQ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FROQ begrijpt, kun je de live prijs van FROQ token verkennen!

Prijsvoorspelling van FROQ Wil je weten waar je FROQ naartoe gaat? Onze FROQ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FROQ token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!