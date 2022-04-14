FrontFanz (FANX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FrontFanz (FANX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

What is FrontFanx(FANX)? FrontFanz is a Web3 subscription platform that offers cutting-edge livestream and video subscription features. The platform uses FANX for its end-to-end token economy. This setup allows creators to sell their content online without banking intermediaries while allowing users to anonymously subscribe to their favorite creators and earn FANX tokens and NFT rewards for using the platform. Officiële website: https://fanx.frontfanz.com/ Whitepaper: https://cdn.frontfanz.com/whitepaper.pdf

FrontFanz (FANX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FrontFanz (FANX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.02K $ 19.02K $ 19.02K Totale voorraad: $ 497.79M $ 497.79M $ 497.79M Circulerende voorraad: $ 273.95M $ 273.95M $ 273.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 34.57K $ 34.57K $ 34.57K Hoogste ooit: $ 0.050385 $ 0.050385 $ 0.050385 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over FrontFanz (FANX) prijs

FrontFanz (FANX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FrontFanz (FANX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FANX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FANX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FANX begrijpt, kun je de live prijs van FANX token verkennen!

