The FROK project is building towards a future where intelligence (test-time compute) is priced and distributed similarly to blockspace and gas markets. The ultimate form-factor Frok seeks to enable is pay-per-use, raw intelligence. From just-in-time created features to code runtime environments and more, Frok aims to cater to the needs of power users, with a distinct focus on speed and ergonomics.

Officiële website: https://frok.com/

FROK (FROK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FROK (FROK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.05M $ 6.05M $ 6.05M Totale voorraad: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Circulerende voorraad: $ 200.92M $ 200.92M $ 200.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.66M $ 12.66M $ 12.66M Hoogste ooit: $ 0.250266 $ 0.250266 $ 0.250266 Laagste ooit: $ 0.01712246 $ 0.01712246 $ 0.01712246 Huidige prijs: $ 0.03004713 $ 0.03004713 $ 0.03004713 Meer informatie over FROK (FROK) prijs

FROK (FROK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FROK (FROK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FROK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FROK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FROK begrijpt, kun je de live prijs van FROK token verkennen!

Prijsvoorspelling van FROK Wil je weten waar je FROK naartoe gaat? Onze FROK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FROK token!

