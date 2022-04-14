Frogo The Lord (FROGO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Frogo The Lord (FROGO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Frogo The Lord (FROGO) Informatie FROGO is the first MCP AI Agent on BNB ChAIn💍 How's work? ✅ Users interact with AI Agent ✅ Input goes to Core MCP ✅ Automatically interacts with selected API ✅ Datasources use tooling agent to return output for user 💚 https://frogo.fun $FROGO's Mission: AI-Powered DeFi for Everyone. DeFi is powerful but complex, time-consuming, and inefficient. $FROGO fixes that. As the first MCP AI Agent on BNB Chain, we create an autonomous, intelligent DeFi experience. AI executes, optimizes, and simplifies token launches, trading, and staking. No friction. No manual work. Just AI managing DeFi efficiently. Officiële website: https://frogo.fun/

Frogo The Lord (FROGO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Frogo The Lord (FROGO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.34K $ 11.34K $ 11.34K Totale voorraad: $ 648.17M $ 648.17M $ 648.17M Circulerende voorraad: $ 648.17M $ 648.17M $ 648.17M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.34K $ 11.34K $ 11.34K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Frogo The Lord (FROGO) prijs

Frogo The Lord (FROGO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Frogo The Lord (FROGO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FROGO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FROGO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FROGO begrijpt, kun je de live prijs van FROGO token verkennen!

